NAVO spreekt beschuldiging Wit-Rusland over troepenopbouw tegen

De NAVO heeft aantijgingen van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zondag tegengesproken dat het bezig is met een militaire troepenopbouw bij de westgrens van het land. Maar de NAVO zei de situatie in Wit-Rusland wel nauwlettend in de gaten te houden.

Eerder op zondag zei Loekasjenko dat NAVO-tanks en -vliegtuigen op 15 minuten van de Wit-Russische grens waren opgesteld.

„Er is geen NAVO-opbouw in de regio. De multinationale aanwezigheid van de NAVO in het oostelijke deel van het bondgenootschap vormt voor geen enkel land een bedreiging. Het is strikt defensief, evenredig en bedoeld om conflicten te voorkomen en de vrede te bewaren”, zei een NAVO-woordvoerster in een verklaring. Daarin werd Wit-Rusland tevens aangespoord fundamentele vrijheden te eerbiedigen, waaronder het recht op vreedzaam protest.

De westelijke buurlanden van Wit-Rusland, Polen, Litouwen en Letland, zijn lid van de NAVO. De alliantie stuurde vier gevechtseenheden naar deze landen en Estland om mogelijke Russische invallen na Moskou’s annexatie van de Krim in 2014 af te schrikken.

Het aantal militairen in deze gevechtsklare eenheden, die worden geleid door Groot-Brittannië, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten, schommelt rond de 5000.

Polen ondertekende zaterdag een gezamenlijk defensiepact met de bezoekende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, op basis waarvan de Verenigde Staten het aantal troepen in Polen zullen vergroten.

De deal omvat het trainen van Poolse troepen in verkenning en bevelvoering, en een mogelijke snelle toename van Amerikaanse militairen daar tot 20.000 man in geval van een verhoogde dreiging.

Rusland heeft gezegd dat het niet van plan is de NAVO aan te vallen en beschuldigt het bondgenootschap ervan Europa te destabiliseren.

Het Wit-Russische leger is van plan tussen 17 en 20 augustus oefeningen te houden in de buurt van de kerncentrale van het land en in de regio Grodno die grenst aan Polen en Litouwen, meldde persbureau RIA zondag.