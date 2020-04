NAVO roept Afghanen op kans op vrede te grijpen

De strijdende partijen in Afghanistan moeten hun vijandigheden staken en de „historische” kans op vrede grijpen, vindt de NAVO. In een verklaring roepen de dertig lidstaten de Taliban op het geweld te verminderen en naar de onderhandelingstafel te komen, zoals eerder met de VS is overeengekomen.

De Taliban hebben een oproep van de regering tot een wapenstilstand gedurende de ramadan naast zich neergelegd. „Het huidige niveau van geweld veroorzaakt door de Taliban is onaanvaardbaar”, aldus de westerse alliantie, die Afghaanse veiligheidstroepen traint.

De politieke leiders en hun aanhangers in Afghanistan moeten hun meningsverschillen oplossen en samen een regering vormen, staat in de verklaring. Als gebaar van goede wil moedigt de NAVO beide kanten aan de vrijlating van gevangenen te versnellen en de roep om een onmiddellijk staakt-het-vuren te omarmen.

Het vooruitzicht om te gaan onderhandelen over een vredesakkoord biedt kansen om het al decennia durende conflict te beëindigen, aldus het bondgenootschap.