NAVO-militair en burgers omgekomen in Kabul

Een Georgische militair en twee Afghaanse burgers zijn donderdagnacht omgekomen door een zelfmoordaanslag op een konvooi van de coalitietroepen in Kabul, meldde de NAVO-coalitie vrijdag. Woensdag waren ook al twee Amerikaanse NAVO-militairen in Kandahar door een gerichte zelfmoordaanslag van de Taliban gesneuveld.

Bij de aanslag donderdagnacht raakten vijf NAVO-soldaten gewond, drie Georgiërs en twee Amerikanen. Onder de gewonden zijn ook een Afghaanse tolk en zeven burgers. Zij worden behandeld in het Amerikaanse ziekenhuis op de Bagram-luchtbasis. Hun situatie is stabiel.

De NAVO-coalitie telt zo’n 13.000 militairen uit 39 landen. Zij zijn op missie in Afghanistan om daar de lokale militairen te trainen en te helpen. Hoewel Georgië geen lid is van de NAVO, helpt het land wel met 870 manschappen mee in Afghanistan.