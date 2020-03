NAVO-medewerker besmet met coronavirus

Een NAVO-medewerker en twee familieleden zijn besmet met het coronavirus. De burgermedewerker had recent Italië bezocht, maar is daarna niet naar het militaire hoofdkwartier (SHAPE) in het Zuid-Belgische Mons geweest. Het drietal is niet ernstig ziek.

„Er zijn drie bevestigde covid-19-gevallen binnen onze SHAPE-gemeenschap”, staat donderdag in een NAVO-verklaring. De drie zijn getest in een ziekenhuis en zijn thuis in quarantaine.

Woensdag bleek dat het virus heeft toegeslagen bij twee medewerkers van de Europese Unie in Brussel.