NAVO-leden schroeven luchtverdediging op tegen Russische raketten

In antwoord op de toenemende dreiging en modernisering van Russische (nucleaire) kruisraketten zetten de NAVO-landen in op zwaardere luchtverdediging. Meerdere bondgenoten hebben forse investeringen aangekondigd in luchtdoelraketten als de Patriot, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg na overleg van de NAVO-defensieministers.

De conventionele slagkracht wordt verder ook versterkt met bijvoorbeeld een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Oefeningen worden opgeschaald en de inlichtingenvergaring krijgt ook een impuls. De bewindslieden gingen woensdag in een video-overleg akkoord met een pakket militaire en politieke maatregelen in reactie op de Russische ontplooiing van onder meer middellangeafstandsraketten van het type SSC-8, die verboden waren onder het vorig jaar opgedoekte ontwapeningsverdrag INF.

Stoltenberg wees ook op de „agressieve acties” van Rusland in onder meer Oekraïne. Moskou blijft zijn raketarsenaal volgens de alliantie verder moderniseren, evenals ‘hypersonische’ wapens die Europese hoofdsteden kunnen bereiken. De NAVO zal Ruslands gedrag niet spiegelen en geen nucleaire grondraketten op Europees grondgebied stationeren, benadrukte Stoltenberg opnieuw. De ministers bevestigden dat de nucleaire afschrikking van de NAVO effectief moet blijven. De militaire alliantie wil geen nieuwe wapenwedloop en blijft inzetten op wapenbeheersing, werd opnieuw onderstreept.

„De intimiderende nucleaire retoriek van het Kremlin richting NAVO-landen is destabiliserend en gevaarlijk”, waarschuwde Stoltenberg. Niet alleen de nucleaire capaciteit van Rusland baart zorgen, bondgenoten hebben ook zorgen geuit over investeringen van China in nucleaire systemen die op land, ter zee en in de lucht worden ontplooid. Zij roepen Peking op hier transparant over te zijn en in onderhandeling te gaan over wapenreductie en -beheersing. China draagt hierin als wereldmacht een grote verantwoordelijkheid, aldus Stoltenberg, maar is volgens hem tot nu toe onwillig om hierover in gesprek te gaan.

Nederland blijft benadrukken dat de NAVO-reactie „gebalanceerd, proportioneel en defensief” moet zijn, en de NAVO zeker ook in gesprek moet blijven met Moskou, aldus minister Ank Bijleveld.