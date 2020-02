NAVO-landen bereid tot uitbreiding trainingsmissie Irak

De NAVO-landen zijn bereid de trainingsmissie in Irak uit te breiden om meer te doen tegen terrorisme. Dat zei topman Jens Stoltenberg na beraad van de NAVO-defensieministers in Brussel. Het wachten is op goedkeuring van Irak, waar premier Allawi bezig is een regering te vormen. „We blijven alleen zolang we welkom zijn”, aldus Stoltenberg.

In eerste instantie worden de opleidingsactiviteiten in Irak van de door de VS geleide coalitie tegen terreurbeweging IS deels overgeheveld naar de NAVO-missie. Die missie van ongeveer vijfhonderd man werd begin januari stilgelegd na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS. De missie wordt na hervatting in principe uitgebreid, maar dat kan alleen op uitnodiging van de regering in Bagdad. Over aantallen is niets bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Trump vroeg bondgenoten in januari actiever te worden in de strijd tegen terrorisme in het Midden-Oosten. Volgens zijn NAVO-ambassadeur zou het goed zijn als de anti-IS-coalitie zich meer op het uitschakelen van terroristen zou kunnen richten.

Nederland draagt met twee militairen en vier civiele experts bij aan de NAVO-missie. Voor de anti-IS-coalitie gaat het om zo’n vijftig mensen: de luchtmobiele brigade traint Koerdische strijders bij de noordelijke stad Erbil en een klein aantal Nederlandse commando’s trainen en adviseren Iraakse collega’s bij Bagdad om het leger en veiligheidsapparaat te versterken.

Minister Ank Bijleveld heeft „kanttekeningen” gemaakt bij het principebesluit de NAVO-missie uit te breiden. Zij benadrukte de noodzaak van een Iraakse uitnodiging en goede coördinatie met de anti-IS-coalitie. „Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Stap-voor-stap. Onze jongens en meisjes blijven voorlopig aan het werk in met name Erbil.”

Het Iraakse parlement nam vorige maand een niet-bindende resolutie aan met de oproep buitenlandse troepen het land uit te zetten.