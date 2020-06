NAVO haalt banden met Oekraïne aan

De NAVO haalt de banden met Oekraïne nog wat verder aan. De verdragsorganisatie maakte vrijdag op haar site bekend dat Oekraïne, dat al eens troepen leverde voor NAVO-missies in Afghanistan en Kosovo, voortaan te boek staat als ‘Enhanced Opportunities Partner’ (EOP).

Dat vergroot de mogelijkheden van Kiev om mee te doen aan NAVO-manoeuvres en samenwerkingsprojecten. Bovendien krijgt de voormalige Sovjetstaat, die al jaren overhoop ligt met Rusland, toegang tot meer geclassificeerde informatie van het bondgenootschap. Australië, Finland, Georgië, Jordanië en Zweden gingen Oekraïne voor als landen met de EOP-status. De partners hebben een op maat gesneden relatie met de NAVO. Uitgangspunt is het wederzijds belang.

In Oekraïne is de mededeling met vreugde begroet. President Volodimir Zelenski zei op Twitter dat de NAVO hiermee de verrichtingen van Oekraïense militairen tijdens vredesmissies in de wereld heeft erkend. Buitenlandminister Dmitri Koeleba meent dat zijn land nu de status heeft verworven die het al geruime tijd verdient. Diplomaten benadrukten echter dat de opwaardering geen verdere stap in de richting van het lidmaatschap van de NAVO betekent.

In Rusland wordt het besluit van de NAVO mogelijk gezien als een nieuwe provocatie. Moskou heeft al jaren kritiek op de uitbreiding van de NAVO in Europa naar het oosten en de stationering van troepen in voormalige Sovjetrepublieken. De NAVO gaf Oekraïne al in 2008 uitzicht op aansluiting.