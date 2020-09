NAVO eist openheid Rusland over novitsjok-arsenaal

Rusland moet „volledige openheid” verschaffen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) over zijn productie, voorraad en gebruik van het gifgas novitsjok. Dat is nodig nu vaststaat dat oppositieleider Aleksej Navalni met dat of een soortgelijk zenuwgas is vergiftigd, vindt de NAVO.

Behalve inzage in het Russische novitsjok-programma, moet Rusland de OPCW ook alle medewerking verlenen om de vergiftiging van Navalni te onderzoeken, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De moordaanslag op de tegenstander van president Vladimir Poetin heeft volgens hem „serieuze” vragen opgeroepen die Rusland moet beantwoorden. Rusland houdt vol dat Navalni iets anders mankeert, ook al heeft zijn toevluchtsoord Duitsland vastgesteld dat hij onmiskenbaar het slachtoffer is van vergiftiging.

Stoltenberg wilde na overleg met de leden van het bondgenootschap nog niet speculeren over mogelijke strafmaatregelen tegen Rusland. Na een aanslag met novitsjok in het Engelse Salisbury in 2018 wees de NAVO zeven leden van de Russische vertegenwoordiging de deur.