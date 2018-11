NAVO-chef vraagt vrijlating Oekraïense zeelui

NAVO-baas Jens Stoltenberg heeft Rusland maandag dringend gevraagd de zondag onderschepte Oekraïense marineschepen en de opvarenden te laten gaan. Volgens hem is er geen rechtvaardiging voor de actie van Moskou. „Wat we gisteren hebben gezien, was zeer ernstig”, zei Stoltenberg tijdens een persconferentie na spoedberaad van de westerse militaire alliantie. Dat werd belegd op verzoek van Oekraïne.

„Alle bondgenoten hebben laten weten vierkant achter de Oekraïense territoriale integriteit en soevereiniteit te staan”, voegde de secretaris-generaal van de NAVO eraan toe. „Er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van militair geweld tegen Oekraïense schepen en marinepersoneel. We roepen Rusland dus op de Oekraïense zeelui en boten die in beslag zijn genomen onmiddellijk vrij te laten”.