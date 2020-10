NAVO-chef: Amerikanen verlaten Afghanistan niet in hun eentje

Als de Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrekken, doen ze dat samen met die van hun NAVO-bondgenoten. Een besluit over de aftocht nemen de NAVO-landen gezamenlijk, onderstreept NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De terugkeer van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan is een vier jaar oude verkiezingsbelofte van president Donald Trump. De president, die verwikkeld is in een herverkiezingsstrijd, verklaarde donderdag dat hij de Amerikaanse troepen vóór kerstmis naar huis wil halen.

„We besloten samen om naar Afghanistan te gaan, we zullen samen beslissingen nemen over toekomstige aanpassingen, en als de tijd rijp is zullen we samen vertrekken” zei Stoltenberg. De secretaris-generaal wees erop dat de NAVO troepen stuurde naar Afghanistan op verzoek van de VS, na de aanslagen van 11 september 2001. „Dat we daar zijn is in ons eigen belang”, om te voorkomen dat het land „weer een vrijplaats voor terroristen wordt”.