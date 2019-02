NAVO bezint zich op Russische raketdreiging

Alle 29 NAVO-landen zijn het erover eens dat ze zich eensgezind moeten voorbereiden op de plaatsing van meer Russische (kern)raketten die Europese steden kunnen bereiken „Geen enkele bondgenoot kan achteroverleunen. We moeten allemaal meer investeren in de paraatheid van onze troepen.”

NAVO-topman Jens Stoltenberg zei dat na overleg van de NAVO-defensieministers over welke stappen ze moeten nemen als Moskou en Washington het zogeheten INF-verdrag niet meer naleven. Rusland en de VS namen onlangs afscheid van het verdrag uit 1987, dat hun verbiedt (nucleaire) middellangeafstandsraketten op hun grondgebied te stationeren. De opzeggingstermijn loopt over een kleine zes maanden af.

Rusland plaatst steeds meer van dergelijke SSC-8-raketten maar kan nog tot inkeer komen, aldus Stoltenberg. „We roepen Rusland op die kans te grijpen.” De NAVO heeft geen intenties om soortgelijke raketten in Europa te plaatsen, herhaalde hij. „Dus we spiegelen niet wat Rusland doet. Maar een verdrag dat maar van één kant wordt nageleefd kan ons niet veilig houden.”

Stoltenberg benadrukte net als onder anderen minister Ank Bijleveld dat „we een geloofwaardige defensie en afschrikking moeten hebben”. De reactie van de NAVO zal „verantwoordelijk, afgemeten en krachtig” zijn, zonder te escaleren, verzekerde de Noorse oud-premier. De NAVO wil geen nieuwe wapenwedloop. Daarom gaat de dialoog met Moskou door, want we moeten „niet provoceren maar een conflict voorkomen”.

Het was het eerste NAVO-overleg voor de Amerikaanse minister Patrick Shanahan, de opvolger van de vertrokken Jim Mattis. Hij gaf de „steenharde” garantie dat de VS een aanval op een bondgenoot blijven zien als een aanval op allen, besloot Stoltenberg.