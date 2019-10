NAVO-baas blij met bestand in Noord-Syrië

NAVO-topman Jens Stoltenberg is blij met de rustperiode rond de Turkse inval in Noord-Syrië. Dat zei hij vrijdag tijdens een ontmoeting moet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Brussel. Turkije viel vorige week het gebied binnen om Koerdische milities te verdrijven en een gebied te creëren voor Syrische vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in Turkije.

„Ik geloof dat deze overeenkomst kan helpen om de situatie te de-escaleren”, zei Stoltenberg. Wel benadrukte hij dat de situatie in Syrië ondanks de wapenstilstand kwetsbaar blijft.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) beschuldigen Ankara een dag na de overeenkomst al van het schenden van het bestand. Er zouden vrijdag opnieuw doelen in Syrië door Turkije zijn beschoten. Pompeo bagatelliseerde deze aantijgingen. „We hebben vooral zeer positieve activiteiten gezien”, zei hij.

Inmiddels zijn honderden mensen omgekomen sinds de aanval van Turkije vorige week. Deze begon nadat de Amerikaanse president Trump zijn troepen uit het gebied had teruggetrokken. Erdogan kon zo de strijd tegen de Koerden beginnen, die eerst op de VS konden rekenen.