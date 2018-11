Navalny mag Rusland niet uit

Kremlin-criticus Aleksej Navalny (42) is tegengehouden toen hij Rusland wilde verlaten. Volgens Navalny gebeurde dat om te voorkomen dat hij de behandeling van zijn zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou kunnen bijwonen.

De dissident werd door grensbewakers aangehouden toen hij in Moskou op het vliegtuig wilde stappen en de douane wilde passeren. Hij kreeg te horen dat hij op last van de gerechtsdeurwaarder werd tegengehouden. Dat zou er op kunnen wijzen dat hij een uitstaande boete had. Via internet verklaarde Navalny er zeker van te zijn dat hij geen openstaande rekening heeft.

Het hof in Straatsburg zal bepalen of de reeks arrestaties van de dissident de afgelopen jaren politiek gemotiveerd waren of niet. Navalny kwam vorige maand nog vrij na een detentie van twintig dagen vanwege het oproepen tot protesten.