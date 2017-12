Navalny heeft geen antwoord op Poetin

De kiescommissie in Rusland besloot eerder dat Aleksei Navalny niet mag meedoen aan de verkiezingen. Poetins rivaal is in Rusland niet populair en dat heeft zo zijn reden.

De Russische oppositieleider is niet erg populair vanwege zijn extremisme. Hij heeft geen antwoord op de stokpaardjes van Poetin.

Aleksei Navalny werd onlangs genomineerd voor het kandidaatschap voor de presidentsverkiezingen. Navalny had 742 nominaties, hij had er 500 nodig. Dit was een belangrijke mijlpaal voor Navalny in de aanloop naar de verkiezingen. De euforie was echter van korte duur. De kiescommissie liet binnen 24 uur weten dat de politicus niet mag meedoen aan de verkiezingen van maart 2018 vanwege zijn veroordeling voor fraude.

De Kremlincriticus is een van de grootste vijanden van Vladimir Poetin, de huidige president van Rusland. Met zijn video’s op sociale media heeft Navalny vooral veel jonge volgers weten te trekken. Op zijn YouTubekanaal heeft Navalny zo’n 1,6 miljoen volgers. Zijn scherpzinnige opmerkingen, doordachte argumenten en het belachelijk maken van Poetins regering zijn erg populair onder Kremlincritici, en in het buitenland.

Toch is Navalny in eigen land niet populair. Als hij mee zou doen met de verkiezingen kan hij rekenen op zo’n 3 procent van de stemmen. Poetin is nog steeds favoriet in recente peilingen die hem meer dan 70 procent van de stemmen toekennen. Het probleem van Navalny is dat hij geen antwoord heeft op de geopolitieke problemen. Laat staan de problemen die Poetin in de hoofden van de Russische bevolking heeft gecreëerd.

Volgens de Russen is Navalny alleen bezig met corruptiebestrijding. Maar juist corruptie is iets wat veel Russen maar weinig kan schelen. Boris Jeltsin, de eerste president van Rusland na de val van de Sovjet-Unie riep net zo hard dat hij wat ging doen aan de corruptie. Daarop volgde een vernederend tafereel waarbij de president regelmatig dronken was.

Russen voelen zich aangevallen door het Westen, door leugens van de westerse media, door „liberale normen die worden opgelegd”, door het terrorisme en „de opmars van de NAVO”. Stokpaardjes van Poetin zijn het die bij de Russen het goed doen. Ze vragen zich af of Navalny wel van zijn land houdt en of hij wel echt hij het beste voor Rusland wil.