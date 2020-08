‘Navalni werd gevolgd door FSB-agenten voor hij ziek werd’

De Russische liberale oppositieleider Aleksej Navalni werd nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten in de dagen voorafgaand aan donderdag, toen hij volgens bronnen in zijn omgeving werd vergiftigd. De Russische boulevardkrant Moskovski Komsolets meldt dat op basis van politiebronnen.

Voordat Navalni donderdagochtend plotseling erg ziek werd aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou zou hij zijn gevolgd door agenten in burger van de veiligheidsdienst FSB. Ook werd de hij met beveiligingscamera’s in de gaten gehouden.

Bronnen binnen inlichtingenkringen zouden alle details over de reis die de Kremlin-criticus voor de vermeende vergiftiging maakte uitvoerig hebben gedeeld met Moskovski Komsolets. De krant meldt onder meer hoeveel kamers Navalni’s medewerkers in een lokaal hotel hadden geboekt en dat Navalni besloot niet in de kamer te slapen die op zijn naam was gereserveerd. Een vriend van Navalni huurde een appartement voor hem, maar dat werd door de politie ontdekt toen een van Navalni’s aanhangers sushi bestelde voor dat adres.

Navalni’s woordvoerder Kira Jarmisj reageerde via Twitter op het verhaal. „De schaal van de surveillance verbaast me helemaal niet”, schreef ze. „Wat me wel verrast is dat inlichtingenbronnen er niet voor terugschrikken dit te vertellen.”

De krant meldt verder dat inlichtingenbronnen zeggen dat uit het schaduwen van Navalni geen verdachte contacten naar voren zijn gekomen die zijn plotselinge ziekte kunnen verklaren. De bronnen denken dat, als Navalni vergiftigd is, de vergiftiging heeft plaatsgevonden op het vliegveld of in het vliegtuig, Testresultaten van monsters die de politie heeft genomen op plekken waar Navalni met zijn team was, laten nog op zich wachten. De eerste resultaten worden maandag verwacht. Later komende week komen volgens de krant de resultaten van testen op radioactief materiaal. Of die openbaar worden gemaakt is nog niet duidelijk.

Navalni is zaterdag voor behandeling per vliegtuig naar Berlijn overgebracht, waar hij is opgenomen in het Charité-ziekenhuis. Dat heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht over zijn toestand. Die is „zeer zorgwekkend”, aldus de woordvoerder van de organisatie die de ambulancevlucht naar Duitsland regelde.