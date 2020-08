Navalni volgens Duitse artsen wél in staat om vervoerd te worden

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalni is wel degelijk in een toestand waarin hij naar Duitsland vervoerd kan worden voor verdere behandeling. Dat stelt de Duitse organisatie die vrijdag een team van Duitse artsen per vliegtuig naar Omsk heeft gestuurd.

Russische artsen hadden eerder op de dag juist gezegd dat Navalni’s toestand nog te zorgwekkend is om hem te vervoeren. De hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, waar de leider van de liberale oppositie in coma ligt, zei dat Navalni’s toestand eerst stabiel moet zijn voordat hij vervoerd kan worden.

Navalni raakte donderdagochtend bewusteloos aan boord van een vlucht vanuit Tomsk naar Moskou. Volgens zijn woordvoerster was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd.

„Wij hebben van het Duitse medisch team gehoord dat zij meneer Navalni naar Berlijn kunnen laten overbrengen en dat dat ook de wens van zijn familie is”, staat in een verklaring van de Duitse organisatie. „De Russische autoriteiten stellen dat zij hebben overlegd met de Duitse dokters en dat het voor Navalni niet veilig is om te reizen. Dit is incorrect.”