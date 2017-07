Navalni verlaat gevangenis

De prominente Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalni heeft vrijdag de gevangenis verlaten. Hij zat 25 dagen vast omdat hij herhaaldelijk de wet zou hebben overtreden op het organiseren van openbare bijeenkomsten. De politicus organiseerde meerdere keren grote betogingen tegen de regering van president Vladimir Poetin.

Aanhangers van Navalni hebben voor zaterdag alweer nieuwe campagne-activiteiten gepland. Hun leider wil volgend jaar deelnemen aan de presidentsverkiezingen, maar het is zeer de vraag of dat lukt. De kiescommissie heeft Navalni uitgesloten van deelname omdat hij eerder is veroordeeld voor verduistering. Volgens de Kremlin-criticus was dat vonnis politiek gemotiveerd.

De woordvoerster van Navalni meldde zijn vrijlating vrijdag. Terwijl de politicus de afgelopen tijd vastzat, zou de politie herhaaldelijk invallen hebben gedaan bij de oppositie. Zo zeiden activisten dat de politie donderdag een warenhuis binnenviel en verkiezingspamfletten in beslag nam. Ook vrijdag zouden invallen zijn gedaan bij oppositiekantoren in meerdere steden.