‘Navalni vergiftigd met waterfles in hotelkamer’

Het team van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni zegt dat sporen van een zenuwgif zijn aangetroffen op een lege waterfles uit zijn hotelkamer. Daar verzamelden medewerkers van de politicus zelf bewijsmateriaal nadat hij onwel was geworden.

Het team deelde op Instagram videobeelden van de doorzoeking van de hotelkamer op 20 augustus. Medewerkers met beschermende handschoenen stoppen flessen mineraalwater en andere spullen in zakken. Op zo’n fles zou twee weken later het zenuwgif novitsjok zijn aangetroffen in een Duits laboratorium.

Navalni ligt al geruime tijd in een Duits ziekenhuis. Hij was vorige maand plots erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat hij het gif kreeg toegediend op een Russisch vliegveld. Zijn team denkt nu dat hij is vergiftigd voordat hij naar de luchthaven vertrok.