Navalni van ziekenhuis terug naar gevangenis

De Russische oppositieleider Alexej Navalni is maandag ontslagen uit het ziekenhuis in Moskou waar hij zondag was opgenomen wegens een „extreem allergische reactie”. Zijn arts zei dat Navalni is teruggestuurd naar de gevangenis. Hij kreeg afgelopen week 30 dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.

De 43-jarige Navalni was zondagmorgen met spoed vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens zijn woordvoerster had hij een allergische reactie met ernstige opzwellingen in het gezicht en rode huiduitslag.

De advocaat van Navalni zei maandag dat de oppositieleider is vergiftigd met een onbekend chemisch middel. De arts die Navalni behandelde, had daar zondag ook al op gezinspeeld.

Navalni is een prominente criticus van president Vladimir Poetin. Hij uit geregeld openlijk kritiek op het Kremlin.