Navalni naar vliegveld Omsk gebracht voor vlucht naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is in de nacht van vrijdag op zaterdag van het ziekenhuis naar het vliegveld in Omsk vervoerd. Daar is de zieke Kremlin-criticus rond 01.00 uur (Nederlandse tijd) in een ambulance gearriveerd, lieten getuigen aan persbureau Reuters weten.

De woordvoerster van Navalni, Kira Jarmisj, meldde dat de politicus naar verwachting zaterdagmorgen naar Duitsland zal worden overgevlogen. Eerder was al gemeld dat het vliegtuig zaterdag waarschijnlijk met enkele uren vertraging zal vertrekken vanuit Omsk.

Het ziekenhuis in Omsk waar de oppositieleider wordt behandeld, had vrijdag toestemming gegeven om Navalni per vliegtuig naar Duitsland over te brengen. De artsen van het ziekenhuis in Omsk hadden eerder gezegd dat zijn toestand te slecht was om hem te vervoeren.

Navalni raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vlucht. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd. Volgens de Russische artsen heeft Navalni een stofwisselingskwaal.