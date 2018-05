Navalni krijgt 30 dagen gevangenisstraf

De Russische oppositieleider Alexej Navalni heeft zich volgens de rechter opnieuw schuldig gemaakt aan het organiseren van ongeoorloofde demonstraties tegen president Vladimir Poetin („Hij is niet onze tsaar”) en ongehoorzaamheid tegenover de politie. Hij werd daarom dinsdag wegens zijn rol in de protestacties op 5 mei tot een gevangenisstraf van 30 dagen veroordeeld.

Navalni werd tijdens de betoging op het Poesjkin-plein in Moskou opgepakt maar een dag later vrijgelaten in afwachting van het proces. Volgens The Moscow Times was Navalni anderhalve week geleden een van de naar schatting 1600 tegenstanders van Poetin die werden aangehouden.