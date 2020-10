Navalni in interview: Poetin zit achter vergiftiging

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni denkt dat president Vladimir Poetin achter zijn recente vergiftiging zit, vertelt hij in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. „Ik heb geen andere versie van wat er is gebeurd”, aldus de Kremlincriticus.

De oppositieleider werd in augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Poetin ontkent elke betrokkenheid.

„Mijn taak is om onbevreesd te blijven”, zegt Navalni tegen Der Spiegel. „En ik ben onbevreesd.” Na weken in het Berlijnse Charité-ziekenhuis is Navalni herstellende van de vergiftiging en verblijft hij nog altijd in Duitsland. Hij heeft eerder al aangegeven dat hij terug naar Rusland wil gaan.

Volgens Der Spiegel maakte Navalni tijdens het gesprek een opgeruimde indruk, lachte hij veel en maakte hij grappen. „Bij de eerste blik zie je niet dat deze man dagenlang in coma heeft gelegen en op het randje van de dood heeft gebalanceerd”, aldus het blad. Maar als Navalni dan een slok uit een flesje water wil nemen, gaat dat met moeite omdat zijn handen heftig trillen.

„Je voelt geen pijn, maar je weet dat je doodgaat”, omschrijft Navalni het moment dat het zenuwgif zijn werk begon te doen. Het gesprek van Navalni met Der Spiegel was woensdagochtend vroeg in Berlijn en duurde twee uur.