Navalni: ik word weer de oude maar herstel gaat lang duren

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft weer even van zich laten horen vanuit het ziekenhuis in Berlijn. Via Instagram liet hij weten dat hij herstellende is van de gifaanval in augustus, maar dat hij moeite heeft met fysieke inspanning zoals traplopen omdat zijn benen trillen.

„Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn”, schrijft Navalni (44). Hij zei ook dat hij zijn telefoon nog steeds niet kan gebruiken en moeite heeft om water in zijn glas te schenken.

Navalni ligt al geruime tijd in het hospitaal. Hij werd vorige maand plots erg ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat hij het gif kreeg toegediend op een Russisch vliegveld.

Zijn team denkt nu dat hij is vergiftigd voordat hij naar de luchthaven vertrok. Het team van Navalni zegt dat sporen van een zenuwgif zijn aangetroffen op een lege waterfles uit zijn hotelkamer.