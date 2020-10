Navalni: ik ben vergiftigd vanwege de verkiezingen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft gezegd dat hij vergiftigd is omdat hij een bedreiging vormende in de aanloop van de verkiezingen. Dinsdag publiceerde een Russische YouTuber een 2,5 uur durend interview met Navalni. Het is zijn eerste video-interview sinds hij werd ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn, waar herstelde van een vergiftiging met een novitsjok-zenuwgif.

De oppositieleider denkt dat de Russische geheime dienst hem heeft vergiftigd op bevel van president Vladimir Poetin. De autoriteiten zouden hem gezien hebben als een bedreiging in de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgend jaar. „Ze hadden door dat er grote, grote problemen waren die een gevaar vormden voorafgaand aan de verkiezingen voor de Doema.”

In het interview, dat maandag al werd opgenomen, zegt Navalni dat het een stuk beter gaat met zijn gezondheid. Ook de doktoren zijn verrast over zijn snelle herstel, dat nog twee maanden kan duren. Hij weet niet hoe het zenuwgas in zijn lichaam is gekomen, maar het zou kunnen dat hij iets giftigs heeft aangeraakt.

De artsen in het Russische Omsk vertraagden volgens Navalni de evacuatie naar Duitsland in de hoop dat het zenuwgas uit zijn lichaam verdwenen zou zijn bij aankomst. „De doktoren hebben verkeerd ingeschat hoe lang dat zou duren.”

Navalni werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Poetin ontkent elke betrokkenheid.