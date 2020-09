Navalni: Herstel gaat heel lang duren

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni schreef zaterdag op Instagram dat hij merkbaar vooruitgaat, maar dat volledig herstel nog een lange weg is.

Lichamelijke inspanning zoals traplopen blijft lastig, omdat zijn benen trillen. Hij deelde wel een foto waarop hij de trap afloopt.

Hij zei ook dat hij zijn telefoon nog steeds niet kan gebruiken en moeite heeft om water in zijn glas te schenken. „Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn”, schreef Navalni (44).

Navalni werd vorige maand plots erg ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Het team van Navalni zegt dat sporen van een zenuwgif zijn aangetroffen op een lege waterfles uit zijn hotelkamer.

Die waterfles is door aanhangers van Navalni uit Rusland meegenomen voor onderzoek in het buitenland. Dit tot afkeuring van de autoriteiten in Moskou, die zeggen meer bewijs nodig te hebben om een onderzoek te starten. Duitsland en andere westerse landen hebben Moskou om opheldering gevraagd over de vergiftiging.

Een wetenschapper die in de voormalige Sovjet-Unie betrokken zou zijn geweest bij de ontwikkeling van het zenuwgif novitsjok, heeft zijn excuses aangeboden aan Navalni. „Ik bied Navalni mijn oprechte excuses aan omdat ik deelnam aan deze criminele onderneming”, zei Vil Mirzajanov op de Russische televisie. Hij woont nu in Amerika.

Een andere wetenschapper zei zondag via staatsmedia dat het geen novitsjok kan zijn geweest, omdat je dat niet overleeft. Mirzajanov zou ook niet rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het zenuwgif.