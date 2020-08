Navalni had ‘chemische stof’ op handen en haar

Een politielaboratorium heeft een industriële chemische stof aangetroffen op het lichaam van Kremlincriticus Aleksej Navalni. Dat hebben functionarissen gemeld in de Siberische regio waar de oppositieleider in het ziekenhuis ligt. Aanhangers denken dat hij is vergiftigd, maar volgens zijn artsen is daar geen bewijs voor.

Het chemische middel zat op de handen en in het haar van Navalni, zeggen regionale gezondheidsfunctionarissen volgens persbureau Reuters. Het is onduidelijk om welke stof het precies gaat. Aanhangers van Navalni denken dat de oppositieleider is vergiftigd toen hij thee dronk op een Russisch vliegveld.