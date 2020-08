‘Navalni blijft in Russisch ziekenhuis tot hij stabiel is’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni blijft in het ziekenhuis in Omsk liggen tot zijn toestand stabiel is, zegt de hoofddokter van het ziekenhuis. De echtgenote van de Kremlin-criticus en westerse leiders willen graag dat Navalni naar Duitsland wordt overgebracht om daar verdere medische behandeling te krijgen.

Navalni’s vrouw richtte zich vrijdag nog tot president Vladimir Poetin in een brief. Het Kremlin had laten weten dat het aan de artsen is om te bepalen of Navalni kan reizen. De Russische artsen lieten eerder op de dag weten dat Navalni’s toestand nog te veel zorgen baart om hem te vervoeren.

De 44-jarige leider van de liberale oppositie in Rusland verkeert sinds donderdag in kritieke toestand. Volgens zijn woordvoerster is er vergif in zijn thee gedaan voordat hij in een vliegtuig naar Moskou stapte.