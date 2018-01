Navalni aangehouden in Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is bij een demonstratie in Moskou gearresteerd. Navalni arriveerde bij een demonstratie tegen de regering van president Poetin en de presidentsverkiezingen die in maart volgens hem niet eerlijk gaan verlopen. Hij werd meteen opgepakt, volgens aanhangers en ooggetuigen omdat de betoging in het centrum van Moskou niet was toegestaan.

Ook in Sint-Petersburg was de aanhang van Navalni niet welkom. In verscheidene andere steden is volgens de Russische politie zonder incidenten door mensen betoogd tegen Poetin en de in hun ogen frauduleuze stembusgang op 18 maart.

Navalni is vaak gearresteerd in Rusland bij betogingen. De 41-jarige jurist had zondag tot dag van nationaal protest tegen Poetin bestempeld en heeft opgeroepen de verkiezingen straks te boycotten. Eerder op zondag deed de politie een inval in het hoofdkwartier van Navalni in Moskou.