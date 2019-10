Nauwelijks tijd voor heling in geteisterd Syrië

Wie dacht dat de oorlog in Syrië na acht jaar op zijn einde liep, kwam deze week bedrogen uit. Door de Turkse inval in het noordoosten van het land, is het geweld weer in alle hevigheid opgelaaid. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Natuurlijk zat het eraan te komen. De aanwezigheid van grote aantallen Koerdische strijders in de grensregio tussen Turkije en Syrië is Ankara al heel lang een doorn in het oog. De Turkse president Erdogan betitelt ze als terroristen. En dus neemt hij zijn kans waar, nu de Verenigde Staten hun troepen uit het gebied terugtrekken en het laatste obstakel voor een aanval is verdwenen.

Duizenden burgers zijn al voor het oorlogsgeweld op de vlucht geslagen. Want zoals altijd, zijn zij de dupe. De stroom kan aanzwellen tot honderdduizenden ontheemden, waarschuwen hulporganisaties.

En dat is niet alles. De Koerdische strijders hebben momenteel hun handen vol aan de strijd tegen het Turkse leger. Daardoor zijn ze nauwelijks nog in staat de duizenden gevangengenomen IS-strijders in het gebied te bewaken.

Het schrikbeeld van een heropleving van IS doemt daarmee levensgroot op. De trauma’s van onthoofdingen, kruisigingen en andere gruweldaden van deze extremisten zijn nog maar al te vers. Het lijkt erop dat de geteisterde bevolking weinig tijd voor heling wordt gegund.

