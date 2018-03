De Britse natuurkundige Stephen Hawking is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. In een verklaring laat de familie weten diep bedroefd te zijn. „Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zullen voortleven.”

De astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort.