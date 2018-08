Natuurbranden zijn grootste ooit in Californië

De natuurbranden in het noorden van Californië zijn inmiddels de grootste branden uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Het vuur in regio Mendocino, ongeveer 150 kilometer ten noorden van San Francisco, heeft zich verspreid over een gebied van 114.800 hectare.

De branden breiden zich nog altijd uit. Volgens een meteoroloog ziet het er niet naar uit dat het weer gaat helpen het vuur terug te dringen. Het blijft warm en droog. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 43 graden.

Californië had vorig jaar eveneens te kampen met grote natuurbranden. In de regio’s Santa Barbara en Ventura brandde toen een gebied van zo’n 114.078 hectare af.