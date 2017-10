Natuurbranden dodelijkste ooit in Californië

Het dodental van de natuurbranden in Californië is donderdag opgelopen tot 31. Daarmee zijn het de meest dodelijke branden ooit in de Amerikaanse staat.

De vuurhaarden hebben ondertussen meer dan 77.000 hectares aan land verwoest. Doordat voorspelde harde wind donderdag uitbleef, kreeg de brandweer de kans de vuurhaarden in te dammen. Voor vrijdag is echter weer hard wind voorspeld. „En we zijn nog lang niet uit deze noodsituatie”, zei Mark Ghilarducci, de directeur van de reddingsinstanties van de staat.

Van de ruim negenhonderd opgegeven vermisten in Sonoma County zijn ondertussen 437 personen terecht. „Van de andere 463 personen is niet bekend of ze daadwerkelijk slachtoffers van de branden zijn of dat ze niet in staat zijn geweest de autoriteiten in te lichten nadat ze hun huizen waren ontvlucht”, zei sheriff Rob Giordano van Sonoma.