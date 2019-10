Natuurbranden bedreigen rijke wijken van LA

Natuurbranden in Californië bedreigen nu ook rijke en beroemde inwoners van Los Angeles. Duizenden woningen in luxueuze wijken als Pacific Palisades en Brentwood dreigen ten prooi te vallen aan het vuur. Ook toeristische trekpleisters als Mulholland Drive en Sunset Boulevard liggen in het gebied waar mensen gedwongen worden geëvacueerd.

Het vuur in Los Angeles brak uit in de nacht van zondag op maandag en verspreidde zich snel door de droogte en harde wind. Duizenden mensen moesten in het donker hals over kop vluchten, meldt de Los Angeles Times. In totaal moeten de bewoners van zo’n 10.000 panden hun huis uit.

„Ga weg als we zeggen dat je weg moet gaan”, riep burgemeester Eric Garcetti de inwoners op. Sommige mensen hadden maar vijftien minuten de tijd om te ontsnappen aan de vlammen, zei hij. Huiseigenaren moeten vooral niet proberen hun bezittingen te beschermen met tuinslangen.