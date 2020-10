Natuurbrand vaagt bijna heel Nieuw-Zeelands dorp weg

Een natuurbrand heeft op het platteland van Nieuw-Zeeland nagenoeg een heel dorpje verwoest. Tientallen huizen van de in totaal negentig inwoners van Lake Ohau Village op het Zuidereiland gingen in vlammen op.

De natuurbrand werd aangejaagd door een harde wind, zeker 200 hectare natuur is zwartgeblakerd. De reddingsdiensten slaagden erin om de bewoners op tijd te waarschuwen en te evacueren. Ze zijn in welzijnscentra in de omgeving ondergebracht. Een deel van de huizen was in gebruik als vakantieverblijf, de rest was in bezit van mensen die er permanent woonden.

De brand werd bestreden door zestien blusploegen, geassisteerd door vijf brandweerhelikopters. Vermoedelijk heeft een storing aan een elektriciteitsleiding de brand veroorzaakt. De burgemeester van het plaatsje noemde de situatie „hartverscheurend” toen hij de luchtfoto’s van de verwoesting aanschouwde.