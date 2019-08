Natuurbrand Gran Canaria onder controle

Brandweerlieden hebben op het vakantie-eiland Gran Canaria de bosbrand die sinds zaterdag in de bergen woedde onder controle gekregen. In de nacht van dinsdag op woensdag konden 4500 mensen die een veilig heenkomen hadden gezocht terug naar hun huizen, meldde de rampenbestrijdingsdienst van het eiland woensdag. De helft van het aantal geëvacueerden is weer thuis.

„Na de evacuatie komt nu de terugkeer. Wanneer de mensen in hun huizen terugkeren betekent dat dat we het vuur bedwingen”, aldus regiopresident Ángel Victor Torres. De bosbrand bevindt zich volgens hem in een ‘stabiliseringsfase’, het gevaar is nog niet voorbij. We moeten doorgaan om te voorkomen dat „het beest niet weer opstaat”.

Er zijn geen meldingen over slachtoffers.