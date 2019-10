Nationaliteit vrachtwagendoden niet bevestigd

De Chinese ambassade in Londen heeft donderdag gemeld dat de Britse politie niet kan bevestigen dat de mensen die dood in een vrachtwagen zijn gevonden de Chinese nationaliteit hebben. Eerder werd bekendgemaakt dag werd dat wel in een verklaring van de politie en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten gebracht.

Het gaat om 38 volwassenen en een tiener. Onder hen zijn 8 vrouwen en 31 mannen. Een 25-jarige Noord-Ierse verdachte, de bestuurder van de vrachtwagen, is opgepakt. Hij wordt verdacht van moord. De 39 doden, waarvan wel wordt vermoed dat ze Chinese staatsburgers zijn, werden gevonden in een gekoelde vrachtwagen in de buurt van Londen.

De verklaring is op de website van de Chinese ambassade geplaatst.