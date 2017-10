Nationale politie in justitiepaleis Barcelona

De Spaanse nationale politie is maandag naar het paleis van justitie in Barcelona gegaan om er beveiligingstaken op zich te nemen. De president van het Catalaanse hooggerechtshof, Jesús Barrientos, heeft om de nationale agenten gevraagd.

Tot dusver werd het justitiepaleis bewaakt door het regionale politiekorps, de Mossos d’ Esquadra. Maar de Catalaanse politie is in de ogen van tegenstanders van de Catalaanse afscheiding een politiek instrument van de separatistische regering geworden. De Catalaanse politie werkte begin oktober praktisch niet mee aan het verhinderen van een illegaal referendum over onafhankelijkheid.

Barrientos wil dat justitie normaal zijn werk kan blijven doen. De Catalaanse premier Carles Puigdemont wil nu de onafhankelijkheid uitroepen, maar hij heeft daar volgens de rechterlijke macht in Madrid en in Barcelona geen enkel recht toe. Volgens Barrientos zou Puigdemont met zijn verklaring - misschien dinsdagavond - een ernstige aanslag plegen op „de integriteit en de onafhankelijkheid” van de rechterlijke macht.