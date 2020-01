Nationale dag van rouw in Oekraïne om vliegramp

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdag een dag van nationale rouw afgekondigd na de vliegramp van woensdag. Bij de Iraanse hoofdstad Teheran stortte een vliegtuig van Ukraine International Airlines neer. Alle 176 inzittenden van de Boeing 737-800 kwamen om. De slachtoffers kwamen uit zeven landen.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Oekraïense ambassade in Teheran zei kort na de ramp dat het kwam door een technische oorzaak, maar later kwam de ambassade daar op terug. Zelenski zei donderdag dat de Oekraïense regering ook rekening houdt met andere oorzaken. Hij houdt contact met de Iraanse president Hassan Rohani met als doel „de waarheid te achterhalen”.

Onder de 176 doden waren 63 Canadezen. De Canadese president Justin Trudeau verwacht een „inhoudelijke bijdrage” te kunnen leveren aan het onderzoek.