‘Nationaal gesprek’ Colombia start zondag

De Colombiaanse president Iván Duque Márquez gaat zondag in gesprek met burgemeesters en gouverneurs over de onrustige situatie in het land. Dat schrijft hij zaterdag op Twitter. Later deze week vinden gesprekken met ‘verschillende sociale sectoren’ plaats, stelt de president.

Duque zei vrijdag dat hij een ‘nationaal gesprek’ wil opstarten naar aanleiding van de protesten in het land tegen zijn regering. Veel demonstranten vinden dat de overheid te weinig doet tegen de dalende koopkracht van het land. Ook zijn er zorgen onder actievoerders over corruptie binnen de regering.

Bij protestacties in de hoofdstad Bogota raakten demonstranten zaterdag slaags met de oproerpolitie. Een persoon zou daarbij zwaargewond zijn geraakt. Op vrijdag werd een avondklok ingesteld voor de hele stad, maar toch werd er gedemonstreerd. In een plek buiten Bogota kwamen drie politieagenten om het leven door een autobom bij een politiebureau.