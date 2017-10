Nate richt geen grote schade aan in VS

De orkaan Nate die al snel afzwakte tot een tropische storm nadat hij zondag aan wal kwam in Mississippi, heeft niet tot grote schade geleid. De schade bleef beperkt tot overstroomde wegen en ondergelopen gebouwen. Ook veroorzaakte de storm een grote stroomstoring waardoor 100.000 mensen zonder elektriciteit kwamen te zitten.

De windsnelheid van Nate, de vierde grote storm die de VS trof, nam in korte tijd af toen hij aan land kwam: van 140 naar 70 kilometer per uur. Toen hij de staat Alabama bereikte was de snelheid gedaald tot 55 kilometer per uur. Kort daarna trok het National Hurricane Center de waarschuwing voor de tropische storm in.

De gouverneur van Mississippi Phil Bryant vertelde verslaggevers dat er geen doden of meldingen van catastrofale schade zijn. „We hebben deze ochtend geluk gehad en zijn gezegend”, zei hij.

Meerdere zuidelijke staten van de VS hadden zich op het ergste voorbereid en de noodtoestand afgekondigd. De gouverneur van de staat Alabama, Kay Ivey, riep inwoners in de kustgebieden op om een veilig heenkomen te zoeken.

Nate sloeg eerder deze week toe in Centraal-Amerika en liet daar een spoor van vernielingen achter. Zeker dertig mensen kwamen om het leven.