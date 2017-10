Nate bereikt kust en neemt snel in kracht af

De orkaan Nate die in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) de Amerikaanse zuidkust bereikte, is bij het aan land gaan snel afgezwakt. Binnen korte tijd nam de windsnelheid af van 140 naar 70 kilometer per uur. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers.

Volgens het National Hurricane Center kwam de orkaan aan land bij de monding van Mississippi niet ver van de stad New Orleans. De storm gaat gepaard met hevige regenval die op diverse plaatsen in de zuidelijke staten Louisiana en Mississippi overstromingen veroorzaakte.

Nate is al weer de negende orkaan van dit seizoen. Dat is al net zo veel als in het recordjaar 2012, toen orkaan Sandy New York lamlegde.