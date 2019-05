NASA wil in 2020 apparatuur op de maan zetten

Voor het eerst sinds de jaren 70 zijn de Verenigde Staten van plan om apparatuur naar het maanoppervlak te sturen. Dat moet in 2020 en 2021 gebeuren, in aanloop naar een bemande maanmissie in 2024, aldus de NASA vrijdag.

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft gekozen voor de Amerikaanse bedrijven Astrobotic, Intuitive Machines en Orbit Beyond om instrumenten en andere wetenschappelijke apparatuur naar de maan te zenden als onderdeel van de ruimtevaartmissie onder de naam Artemis.

Elk bedrijf heeft maanlanders van verschillende afmetingen en vormen ontwikkeld: de ene is hoog, de andere twee zijn compacter. De landers zullen 23 kleine ladingen aan apparatuur van de NASA naar de maan brengen. Deze apparatuur zal informatie verzamelen om de astronauten te helpen landen, te navigeren en zichzelf te beschermen tegen straling.

"Volgend jaar zal ons eerste wetenschappelijke en technische onderzoek op het oppervlak van de maan plaatsvinden en dat zal ons helpen om de eerste vrouw en de volgende man binnen vijf jaar naar de maan te sturen", zei NASA-hoofd Jim Bridenstine. In 1972 landden er voor het laatst Amerikaanse astronauten op de maan.

NASA zegde de bedrijven ieder 77 tot 97 miljoen dollar toe voor de ontwikkeling van hun landers.