NASA vindt resten van water op asteroïde

De OSIRIS-REx van NASA heeft sporen van water gevonden op de asteroïde Bennu. Het water zit binnenin de ruimterots. Het ruimtevoertuig vliegt al een tijd rond de asteroïde om verkenningen uit te voeren.

Bij de verkenning werd geen vloeibaar water gevonden, daar is de asteroïde te klein voor, maar wel moleculaire sporen van water. Die zijn mogelijk afkomstig van de grotere asteroïde waar Bennu eerst aan vast zat.

De onderzoekers zijn enorm blij met de vondst, ze hoopten dit te vinden. De asteroïde stamt uit de tijd dat ons zonnestelsel is ontstaan. Doordat er water op gevonden is, kunnen de gegevens van het onderzoek veel duidelijk maken over die beginperiode.

De NASA-missie heeft 2,2 miljoen kilometer afgelegd sinds de lancering in 2016 om bij de asteroïde te komen. In 2023 keert de missie terug met stukken rots van Bennu.