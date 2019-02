NASA stopt missie Marsverkenner

Na vijftien jaar is een einde gekomen aan het werk van een Marsverkenner. Het karretje, de Opportunity, reageert niet meer op commando’s van de vluchtleiding.

Die heeft in de afgelopen maanden meer dan duizend keer geprobeerd de verkenner weer tot leven te wekken, maar dat was tevergeefs. Ook de laatste poging dinsdag leverde niets op. Daarom is woensdag besloten om te stoppen met de missie.

De Opportunity was in januari 2004 geland op Mars. Binnen een paar weken vond hij aanwijzingen dat Mars ooit water had. Nader onderzoek wees uit dat de Opportunity op de kustlijn van een opgedroogde zoute zee stond. Later vond de verkenner nog meer bewijs dat er ooit water heeft gestroomd op Mars.

Het was de bedoeling dat de Marsverkenner in negentig dagen tijd ongeveer een kilometer zou afleggen op Mars. Dat was zijn levensverwachting, maar de Opportunity bleef maar gaan en kwam uiteindelijk tot een afstand van 45 kilometer. Hij stuurde meer dan 217.000 foto’s naar de aarde die wetenschappers veel inzicht in het oppervlak van de planeet verschaften.

Afgelopen juni liet de Opportunity voor het laatst van zich horen. Toen trok een enorme stofstorm over Mars. Die ging na drie maanden liggen, maar voor de Opportunity kwam dat te laat. De verkenners is blijven steken in de Perseverance Valley, de Vallei van Volharding.

Voetafdruk

„Dankzij baanbrekende missies als Opportunity komt er een dag dat onze dappere astronauten op het oppervlak van Mars lopen. En als die dag komt, is de eerste voetafdruk deels eigendom van de mensen achter de Opportunity”, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA woensdag in een toelichting op het beëindigen van de missie van de Marsverkenner.