NASA schrapt beledigende namen in heelal

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stopt met het gebruik van beledigende namen voor objecten in de ruimte. Zo gaat de Eskimo-nevel, de gloeiende restanten van een ster, voortaan door het leven met de wetenschappelijke naam NGC 2392. „Eskimo wordt gezien als een koloniale term met een racistisch verleden, die is opgelegd aan de oorspronkelijke inwoners van het noordpoolgebied”, verklaart de NASA.

Ook de naam ‘Siamese Tweeling-stelsel’ wordt geschrapt. Dat zijn twee sterrenstelsels die in elkaar opgaan. De NASA gebruikt voortaan de wetenschappelijke namen NGC 4567 en NGC 4568. De ruimtevaartorganisatie kijkt of er meer beledigende en onwenselijke bijnamen in heelal zijn.

De Internationale Astronomische Unie gaat over de officiële namen in het heelal, maar dat zijn vooral complexe wetenschappelijke codes vol cijfers. Organisaties kunnen er zelf voor kiezen om namen te gebruiken die gemakkelijker te onthouden zijn. Zo wordt het object Barnard 33 ook wel de Paardenkopnevel genoemd, omdat hij lijkt op het hoofd van een paard.