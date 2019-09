NASA: geen spoor van ‘gecrashte’ maanlander

Een langsvliegende satelliet heeft foto’s genomen van de zuidkant van de maan, waar eerder deze maand een Indiase maanlander moest landen. Tijdens de landing werd echter het contact verbroken met de onbemande lander. Tot nog toe is het onduidelijk wat er precies met het apparaat is gebeurd.

Ook de foto’s die het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA heeft vrijgegeven, verschaffen niet echt meer duidelijkheid. Volgens NASA heeft het betrokken team de lander tot nu toe niet kunnen lokaliseren of fotograferen. „Het was schemer toen het landingsgebied werd gefotografeerd en daarom bedekten grote schaduwen een groot deel van het terrein; het is mogelijk dat de Vikram-lander verborgen ligt in een schaduw.” De satelliet van NASA zal in oktober nogmaals langsvliegen, als er meer licht is, en opnieuw foto’s nemen.

De lander, met aan boord een rover (Pragyan), steeg op 22 juli op vanaf aarde en op 7 september verloor het controlecentrum het contact. Volgens NASA is de lander gecrasht. Het was de bedoeling dat Vikram en Pragyan samen de bodem bij de zuidpool van de maan zouden gaan onderzoeken. Daar is misschien waterijs te vinden.