NASA-baas trekt invitatie Russische collega in

De baas van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, Jim Bridenstine, zal zijn Russische collega Dmitri Rogozin voorlopig niet ontvangen. Hij had hem uitgenodigd voor een werkbezoek aan de VS maar heeft dat ingetrokken onder politieke druk. „Verscheidene leden van de Senaat vinden het geen goed idee”, aldus Bridenstine in een interview met The Washington Post.

Vooral Democratische politici maakten bezwaar tegen de komst van Rogozin. Deze werd in 2014 door de regering-Obama op de sanctielijst gezet als reactie op het militaire optreden van de Russen in Oekraïne. Rogozin, die bekend staat als een ronkende nationalist en als agressief tegen buurlanden, was destijds vicepremier.

Als vergeldingsmaatregel zei Rogozin, sinds mei vorig jaar directeur van Roskosmos, toen dat Rusland maar moest ophouden Amerikaanse astronauten naar het internationale ruimtestation (ISS) te brengen. „Ik stel voor dat de VS hen met een trampoline stuurt”, twitterde hij.

Roskosmos heeft zaterdag een officiële stellingname van NASA gevraagd. Bridenstine was in oktober te gast bij een lancering in Kazachstan en nodigde bij die gelegenheid Rogozin uit voor een tegenbezoek om de samenwerking te bestendigen.