NASA-baas Bridenstine welkom in Rusland

De baas van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, Jim Bridenstine, kan volgende maand afreizen naar Rusland. Hij is half maart welkom bij de lancering van een Sojoez-raket vanaf de basis Baikonoer in Kazachstan. Dat heeft persbureau Interfax zondag bekendgemaakt. „Het is de verwachting dat hij daar ook Roskosmos-leider Dmitri Rogozin ontmoet”.

Begin dit jaar trok Bridenstine onder druk van vooral de Democraten de uitnodiging aan collega Rogozin voor een werkbezoek in de VS in. De ex-vicepremier van Rusland werd in 2014 door de regering-Obama op de sanctielijst gezet wegens de annexatie van het Oekraïense schiereiland De Krim. Hij stelde na die afzegging vilein voor Amerikaanse astronauten voortaan maar met een trampoline naar het internationaal ruimtestation (ISS) te laten gaan.

De ruimtevaart is een van de weinige terreinen waarop de VS en Rusland nog wel samenwerken ondanks de gespannen verhouding. Bridenstine was in oktober voor het laatst te gast in Baikonoer. Toen mislukte de missie van Sojoez MS-10 naar ISS door een probleem met een draagraket. De bemanningsleden Alexej Ovtsjinin en Nick Hague landden in hun capsule ongedeerd.