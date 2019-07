Narcobestrijder opgepakt voor drugssmokkel

Een Spaanse politieofficier die in het zuiden belast was met de bestrijding van drugssmokkel door de Straat van Gilbraltar is gearresteerd wegens medeplichtigheid aan drugscriminaliteit. Spaanse media meldden dat kapitein Joaquín Franco van de Guardia Civil in Algéciras is aangehouden en ervan wordt verdacht smokkelbendes te hebben geholpen, met name bendes van Abdallah al-Hadj Sadek en Emilio Mazuelo. De twee zijn beter bekend als de criminelen ‘de Messi van de Hasjiesj’ en ‘Emilio de Moor’.

De interne recherche van de Guardia Civil heeft huiszoekingen verricht in het huis van de kapitein en in zijn kantoor. ‘De Messi van de Hasjies’ geldt in het zuiden van Andalusië als een van de belangrijkste bendeleiders die de Straat gebruiken om drugs te smokkelen van Marokko naar Spanje. Kapitein Franco was twee jaar geleden een bemiddelaar van de politie die ‘de Messi’ overhaalde zich eind 2017 over te geven.