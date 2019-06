Namibië verkoopt duizend wilde dieren

Het door droogte geteisterde Namibië heeft toestemming gegeven voor de verkoop van zeker duizend wilde dieren, waaronder olifanten en giraffes. Met de verkoop willen de autoriteiten voorkomen dat dieren sterven en een miljoen euro ophalen voor natuurbeheer, zei een woordvoerder van het ministerie van Milieu.

Namibië riep vorige maand de noodtoestand uit. Het land kent in sommige delen de dodelijkste droogte in negentig jaar. "De omstandigheden voor de grazers is in de meeste parken heel slecht en als we het aantal dieren niet terugbrengen, leidt dit tot uithongering", zei de woordvoerder. Vorig jaar stierven al bijna 64.000 dieren door de droogte.

Onder de verkochte dieren zijn verder buffels, springbokken, oryxen, elanden, impala’s en koedoes uit nationale parken.

Namibië, dat 2,4 miljoen inwoners telt, heeft hulp gevraagd om de droogte te beheersen.